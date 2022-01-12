Путин отметил вклад прокуратуры в укрепление правового и экономического единства России

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Прокуратура России внесла большой вклад в укрепление правового и экономического единства страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
Путин отметил вклад прокуратуры в укрепление правового и экономического единства России
  • AP

Трансляцию с заседания ведёт канал «Россия 24».

«Прокуроры многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны. Более того, многое сделали для сохранения её территориальной целостности, для совершенствования правотворческой и правоприменительной практики, для борьбы с криминалом и коррупцией», — заявил Путин.

По его словам, в своей работе прокуроры должны в первую очередь ориентироваться на запросы граждан.

В 2021 году в органы прокуратуры обратились более 5 млн россиян.

«Это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, важно оправдать это доверие», — заключил Путин.

Ранее Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в стране этой структуры.

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