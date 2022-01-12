Более 100 млрд рублей из бюджета Москвы сэкономили благодаря экспертизе строительных проектов в 2021 году

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Более 100 млрд рублей из бюджета Москвы сэкономлено в 2021 году благодаря экспертизе строительных проектов, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Более 100 млрд рублей из бюджета Москвы сэкономили благодаря экспертизе строительных проектов в 2021 году
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«В 2021 году специалисты Москомэкспертизы рассмотрели более 4400 комплектов проектной документации на объекты, реализуемые за счёт бюджета Москвы. Благодаря экспертизе удалось сэкономить 101,6 млрд рублей, которые могут быть перераспределены на другие нужды», — сказал он.

Как отметил Бочкарёв, снижение сметной стоимости в рамках экспертизы получается за счёт оптимизации технологических и технических решений, а также благодаря актуализации смет с учётом текущих цен на стройматериалы и изделия.

«Сэкономленные благодаря экспертизе средства направляются на строительство школ, детских садов, поликлиник, больниц, дорог, линий метро и других нужных городу объектов инфраструктуры», — сообщил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала 2021 года ввели в эксплуатацию более 13,5 млн кв. м недвижимости.

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