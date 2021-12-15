В Москве с начала 2021 года более 13,5 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию

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С начала 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 13,5 млн кв. м различной недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.
В Москве с начала 2021 года более 13,5 млн квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию
  • РИА Новости

«В Москве в этом году наблюдаются беспрецедентно высокие темпы и объёмы ввода различной недвижимости. Так, за прошедшие 11,5 месяца было введено почти 13,7 млн кв. м недвижимости», — заявил Бочкарёв.

По его словам, объёмы ввода в этом году уже значительно превзошли показатели 2020 года, когда было введено свыше 10 млн кв. м.

«По результатам работы с января по середину декабря в городе уже более чем наполовину перевыполнен годовой план, при этом итоговые цифры к концу декабря ещё увеличатся — традиционно в последний месяц года ввод объектов в эксплуатацию осуществляется довольно активно», — отметил Бочкарёв.

Ранее в столичном стройкомплексе заявляли о планах ввести в 2021 году 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.

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