Летевший в Петербург самолёт возвращается в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси
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«Рейс U 223 Екатеринбург — Петербург, после взлёта не закрылись стойки шасси. Вырабатываем топливо и возвращаемся», — сказал пассажир.
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что после взлёта сработала сигнализация незакрытия створок шасси.
«Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово», — сообщили в компании.
Отмечается, что пассажиров отправят до места назначения на резервном самолёте.
В декабре следователи возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, совершившего вынужденную посадку в Иркутске.