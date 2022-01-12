Летевший в Петербург самолёт возвращается в Екатеринбург из-за незакрытия створок шасси

Самолёт, следующий рейсом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вырабатывает топливо на аэропортом Кольцово. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. По его словам, после взлёта не закрылись стойки шасси.

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«Рейс U 223 Екатеринбург — Петербург, после взлёта не закрылись стойки шасси. Вырабатываем топливо и возвращаемся», — сказал пассажир. В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что после взлёта сработала сигнализация незакрытия створок шасси. «Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово», — сообщили в компании. Отмечается, что пассажиров отправят до места назначения на резервном самолёте. В декабре следователи возбудили уголовное дело после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, совершившего вынужденную посадку в Иркутске.