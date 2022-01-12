Мэр Екатеринбурга Орлов назвал сообщения о минировании в школах вмешательством извне

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал сообщения о минировании в школах.

«Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, власти города разбираются в ситуации и находятся на связи со спецслужбами.

Как отметил Орлов, нельзя рисковать безопасностью детей, поэтому приняты решения об эвакуации школ.

Мэр добавил, что речи о массовой отправке детей на дистант не идёт.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 150 школ из-за сообщений о минировании.