Мэр Екатеринбурга Орлов назвал сообщения о минировании в школах вмешательством извне

Короткая ссылка
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал сообщения о минировании в школах.
Мэр Екатеринбурга Орлов назвал сообщения о минировании в школах вмешательством извне
  • Gettyimages.ru

«Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, власти города разбираются в ситуации и находятся на связи со спецслужбами.

Как отметил Орлов, нельзя рисковать безопасностью детей, поэтому приняты решения об эвакуации школ.

Мэр добавил, что речи о массовой отправке детей на дистант не идёт.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 150 школ из-за сообщений о минировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить