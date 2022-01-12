В Госдуме прокомментировали идею отмены налога с продажи унаследованной недвижимости

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы, первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов в беседе с RT прокомментировал предложение парламентария Евгения Фёдорова освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже унаследованной недвижимости.
В Госдуме прокомментировали идею отмены налога с продажи унаследованной недвижимости
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«Такую инициативу можно рассмотреть, однако необходимо предусмотреть дифференциацию таких получателей наследства по доходам», — считает парламентарий.

Он также добавил, что такие послабления особенно важны для некоторых категорий граждан.

«Такие послабления нет смысла делать для состоятельных граждан: для них уплата коммуналки не является проблемой. А вот для малоимущих граждан или для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, можно рассмотреть такое освобождение от налога», — заключил Щапов.

Ранее Фёдоров предложил отменить налог с продажи унаследованной недвижимости.

По его мнению, такая норма создаёт определённые трудности для наследников, которые уже имеют собственное жильё и изначально планируют продажу полученного наследства: эти граждане вынуждены или заплатить значительную сумму в виде 13%-ного налога при продаже квартиры после вступления в наследство, или ожидать положенный по закону срок и производить коммунальные отчисления за жильё, которым они фактически не пользуются.

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