Володин сравнил действия США на мировой арене со слоном в посудной лавке

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты сегодня разрушают систему мировой безопасности, действуя как слон в посудной лавке.

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны», — написал Володин в Telegram.

В качестве примеров он привёл односторонний выход США из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу, а также принятие Вашингтоном решений в обход ООН.

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придётся либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», — заключил Володин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что провокационные заявления американских чиновников торпедируют переговорный процесс между Вашингтоном и Москвой.