В транспорте Москвы за 2021 год выявили более 550 тысяч нарушений масочного режима

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Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что за 2021 год в столичном транспорте зафиксировали более 550 тыс. нарушений масочного режима.
В транспорте Москвы за 2021 год выявили более 550 тысяч нарушений масочного режима
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В 2021 году контролёры «Организатора перевозок» выявили более 550 тыс. пассажиров, которые пренебрегли средствами защиты в транспорте», — цитирует его РИА Новости.

Султанов также отметил, что в метро, наземном и ж/д транспорте Москвы усилены проверки ношения средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что за период новогодних праздников 2022 года в столичном транспорте выявили более 6 тыс. нарушений масочного режима.

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