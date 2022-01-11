В Москве назвали число выявленных нарушений масочного режима в транспорте за праздники

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Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что более 6 тыс. нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы за новогодние праздники.
В Москве назвали число выявленных нарушений масочного режима в транспорте за праздники
  • РИА Новости

«В период с 31 декабря по 9 января проводился усиленный контроль, выявлено более 6 тыс. нарушений требований санитарных врачей в транспорте Москвы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в организации фиксируют динамику роста количества нарушений.

«В прошлом году в праздники было зафиксировано не менее 3 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте Москвы, что в два раза меньше, чем в 2022 году», — отметил Султанов.

В декабре Султанов заявил, что в московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники.

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