В Москве усилят контроль за ношением масок в праздники в транспорте

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов заявил, что в московском транспорте усилят контроль за ношением масок в праздники.

«В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры... В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всём транспортном комплексе», — цитирует его РИА Новости.

По словам Султанова, в настоящий момент в городе за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролёров, а с 1 по 10 января их будет уже более 700.

14 декабря сообщалось, что более 700 тыс. пассажиров без масок было выявлено в московском общественном транспорте с мая 2020 года.