В Москве выявлено более 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте с мая 2020 года
- AP
«С момента введения ограничительных мер в Москве контролёры выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте», — цитирует ТАСС Султанова.
Он отметил, что за последний месяц почти 50 тыс. пассажиров не носили средства защиты.
На фоне усиленных проверок количество выписанных постановлений увеличилось в осенние месяцы.
Ранее Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация.