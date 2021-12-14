В Москве выявлено более 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте с мая 2020 года

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Более 700 тыс. пассажиров без масок выявлено в московском общественном транспорте с мая 2020 года, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В Москве выявлено более 700 тысяч нарушений масочного режима на транспорте с мая 2020 года
  • AP

«С момента введения ограничительных мер в Москве контролёры выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима в городском транспорте», — цитирует ТАСС Султанова.

Он отметил, что за последний месяц почти 50 тыс. пассажиров не носили средства защиты.

На фоне усиленных проверок количество выписанных постановлений увеличилось в осенние месяцы.

Ранее Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация.

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