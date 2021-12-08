Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России.

Как уточняется, суд рассматривал кассационную жалобу продуктового магазина в районе Люблино, в который пришла управа района и обнаружила продавца без маски.

«На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тыс. рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его, так как районный суд «не назначил экспертизу и не допросил понятых».

Верховный суд счёл достаточным фотографию, на которой запечатлён продавец, сидящий на рабочем месте без маски.

В октябре руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что с мая 2020 года в столичном общественном транспорте выявили свыше 600 тыс. пассажиров без масок.