В Москве с мая 2020 года выявили более 600 тысяч пассажиров без масок в транспорте
- AP
«С момента введения ограничительных мер, с 12 мая 2020 года, зафиксировано более 600 тыс. нарушений масочного режима в московском транспорте», — приводит ТАСС слова Султанова.
За последний месяц было выявлено около 1,7 тыс. нарушений в день, отметил он.
По словам Султанова, чаще всего нарушения фиксируются на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры», «Митино».
Ранее сообщалось, что в московском транспорте контролёры оформляют нарушения за спущенную маску.