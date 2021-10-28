В Москве с мая 2020 года выявили более 600 тысяч пассажиров без масок в транспорте

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Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что с мая 2020 года в столичном общественном транспорте выявили свыше 600 тыс. пассажиров без масок.
В Москве с мая 2020 года выявили более 600 тысяч пассажиров без масок в транспорте
  • AP

«С момента введения ограничительных мер, с 12 мая 2020 года, зафиксировано более 600 тыс. нарушений масочного режима в московском транспорте», — приводит ТАСС слова Султанова.

За последний месяц было выявлено около 1,7 тыс. нарушений в день, отметил он.

По словам Султанова, чаще всего нарушения фиксируются на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры», «Митино».

Ранее сообщалось, что в московском транспорте контролёры оформляют нарушения за спущенную маску.

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