В МВД рассказали о новой схеме обмана телефонных мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков по телефону, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что мошенники при помощи робота-помощника сообщают о якобы совершаюшихся подозрительных операциях в личном кабинете человека.

28 декабря 2021 года эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как защитить свои безналичные средства от злоумышленников, завладевших смартфоном.