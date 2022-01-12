В МВД рассказали о новой схеме обмана телефонных мошенников

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Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков по телефону, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В МВД рассказали о новой схеме обмана телефонных мошенников
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  • © Bronek Kaminski

«Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что мошенники при помощи робота-помощника сообщают о якобы совершаюшихся подозрительных операциях в личном кабинете человека.

28 декабря 2021 года эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как защитить свои безналичные средства от злоумышленников, завладевших смартфоном.

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