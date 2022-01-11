Автоэксперт Ломанов высказался о противоугонных системах

Автоэксперт Андрей Ломанов высказался о противоугонных системах.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что самые серьёзные системы безопасности бывают у европейских автомобилей, а японские и корейские производители в этом плане немного отстают.

Как отметил эксперт, не во всех ситуациях угон происходит благодаря специальным навыкам преступников по отключению систем безопасности.

«Если машину угоняет технически подкованный человек, это одно дело. Другое, когда человек пошёл в магазин, не закрыл автомобиль, да ещё и оставил ключи на панели приборов. В целом сложно подвести статистику, как именно чаще всего угоняют машины», — сказал Ломанов.

По его мнению, никаких действенных способов защитить машину нет, кроме страхования.

«Способов угона существует очень много, и не всегда средства защиты могут с этим справиться. Поэтому самый проверенный способ — страховать автомобиль на случай угона», — пояснил он.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.