В ФСС уточнили порядок оплаты бумажных больничных за 2021 год

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В Фонде социального страхования (ФСС) заявили, что бумажные больничные листы, выданные в 2021 году и закрытые в 2022-м, будут приняты к оплате. Пособие по ним рассчитают по правилам прошлого года.
В ФСС уточнили порядок оплаты бумажных больничных за 2021 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Таким образом, о закрытии больничного необходимо будет сообщить работодателю, а максимальный размер дневного пособия составит 2434 рубля 25 копеек.

Продлеваться прошлогодний листок о нетрудоспособности в 2022 году будет лишь в цифровом виде, его дубликаты также будут выдаваться только электронные.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что больничные листы в Удмуртии будут оформлять только в электронном виде с 1 января 2022 года.

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