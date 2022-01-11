В ФСС уточнили порядок оплаты бумажных больничных за 2021 год
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Российская газета».
Таким образом, о закрытии больничного необходимо будет сообщить работодателю, а максимальный размер дневного пособия составит 2434 рубля 25 копеек.
Продлеваться прошлогодний листок о нетрудоспособности в 2022 году будет лишь в цифровом виде, его дубликаты также будут выдаваться только электронные.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что больничные листы в Удмуртии будут оформлять только в электронном виде с 1 января 2022 года.