В МВД России сообщили о восстановлении работы информационных сервисов ГИБДД
- РИА Новости
«Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции», — информирует портал.
Уточняется, что обновление производилось в соответствии с требованиями безопасности.
В ведомстве напомнили, что получить информацию о неуплаченных штрафах автовладельцы могут также в личном кабинете на портале госуслуг.
18 декабря технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.