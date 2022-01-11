В МВД России сообщили о восстановлении работы информационных сервисов ГИБДД

Штатная работа информационных онлайн-сервисов Госавтоинспекции восстановлена, сообщает портал «МВД Медиа».

«Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции», — информирует портал.

Уточняется, что обновление производилось в соответствии с требованиями безопасности.

В ведомстве напомнили, что получить информацию о неуплаченных штрафах автовладельцы могут также в личном кабинете на портале госуслуг.

18 декабря технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.