В МВД России сообщили о восстановлении работы информационных сервисов ГИБДД

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Штатная работа информационных онлайн-сервисов Госавтоинспекции восстановлена, сообщает портал «МВД Медиа».
В МВД России сообщили о восстановлении работы информационных сервисов ГИБДД
  • РИА Новости

«Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции», — информирует портал.

Уточняется, что обновление производилось в соответствии с требованиями безопасности.

В ведомстве напомнили, что получить информацию о неуплаченных штрафах автовладельцы могут также в личном кабинете на портале госуслуг.

18 декабря технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России привёл к неполадкам в функционировании информационной системы Госавтоинспекции.

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