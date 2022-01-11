Россияне подали более 500 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу

Жители России подали более 560 тыс. заявок на бесплатное подключение к газу. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, газ должен быть доведён до каждого домовладения, если к населённому пункту подведён газопровод.

«Потенциально газ в рамках программы смогут получить порядка 2,3 млн домовладений, при этом уже подано 564 тыс. заявок, из них принято 450 тыс. Общее количество заключённых договоров достигает 162 тыс.», — приводится заявление Новака на сайте российского кабмина.

В сентябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал чётко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации.