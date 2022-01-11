Эксперты рассказали о росте стоимости нового жилья в ряде регионов России

В 2021 году новостройки в больших городах России подорожали примерно на 32%, до 93,6 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение портала «Мир квартир».

Отмечается, что стоимость 1 кв. м возросла во всех 70 исследованных городах с населением свыше 300 тыс. человек.

Сильнее всего — почти в два раза, до 296,6 тыс. рублей за 1 кв. м — подорожало жильё в Сочи.

«Это произошло из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики поспешили поднять ценовую планку», — говорится в сообщении.

Следом идёт Краснодар, где рост цен за год составил 83,4%.

В десятку городов, где больше всего подорожало жильё, также вошли Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

В столице 1 кв. м жилой площади вырос на 26,5% — до 310 890 рублей, в Подмосковье — на 39,6%, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге — на 31,3%, до 197 423 рублей, а в Ленинградской области — на 36,9%, до 130 188 рублей.

Лишь в двух городах цена на недвижимость упала — это Нижний Тагил (-6,2%) и Хабаровск (-4,2%).

Ранее директор департамента новостроек компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках.