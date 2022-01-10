Риелтор Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках

Директор департамента новостроек компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках.

«В 2022 году не стоит ожидать снижения цен. Причин для этого мы пока не видим. Новостроек, где квартиры продаются по старым правилам, становится всё меньше. Доля комплексов с проектным финансированием растёт, и сегодня их уже более 80%. Поэтому лёгких денег в виде поступления от дольщиков у девелопмента больше нет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, подорожали стройматериалы, также наблюдается ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

Как отметил Кочетков, не стоит ожидать сверхвысокого спроса в данном сегменте.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.