Риелтор Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках

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Директор департамента новостроек компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках.
Риелтор Кочетков прокомментировал ситуацию с ценами на квартиры в новостройках
  • РИА Новости

«В 2022 году не стоит ожидать снижения цен. Причин для этого мы пока не видим. Новостроек, где квартиры продаются по старым правилам, становится всё меньше. Доля комплексов с проектным финансированием растёт, и сегодня их уже более 80%. Поэтому лёгких денег в виде поступления от дольщиков у девелопмента больше нет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, подорожали стройматериалы, также наблюдается ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

Как отметил Кочетков, не стоит ожидать сверхвысокого спроса в данном сегменте.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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