В Московской области оформили свыше 150 тысяч «Пушкинских карт»

В Подмосковье граждане оформили более 150 тыс. «Пушкинских карт». Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину.

«Баланс «Пушкинской карты» пополнился на 5 тыс. рублей. Свыше 150 тыс. жителей Подмосковья уже пользуются этой картой», — рассказала Каклюгина.

Она отметила, что по ней гражданам доступны как билеты в театры и музеи региона, так и билеты на отечественное кино.

«Наибольшей популярностью у обладателей «Пушкинских карт» в прошлом году пользовались постановки Московского губернского театра, театра «Русский балет», выставки нашего флагмана среди музеев — МВК «Новый Иерусалим», — а также экспозиции Серпуховского музея», — заключила зампред.

Каклюгина напомнила, что оформление «Пушкинской карты» возможно для лиц в возрасте от 14 до 22 лет через сайт госуслуг или в отделении «Почта Банк».

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил включить в число получателей льгот по «Пушкинской карте» детей в возрасте от трёх до 14 лет. Копия письма на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.