Вирусолог Скулачёв прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Вирусолог Максим Скулачёв рассказал, что на следующей неделе в России не исключён рост числа заболевших штаммом коронавируса «омикрон».

Об этом информирует Life.ru.

«Омикрон» бушует по всему миру, во всех странах. Это вопрос недели-другой, когда мы увидим рост заболеваемости», — заявил врач.

По его мнению, два месяца назад, когда «омикрон» проник в Россию, нужно было полностью запретить въезд в страну и временно закрыть границы.

Скулачёв пояснил, что на данный момент в стране уже большое число заболевших омикрон-штаммом и «что-то делать уже поздно».

Ранее профессор Александр Чепурнов, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, в беседе с URA.RU рассказал о способности «омикрона» объединяться с другими вариантами коронавируса при одновременном нахождении в организме пациента.