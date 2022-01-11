Попова заявила, что заболевший «омикроном» может стать заразным уже через сутки-двое

Инкубационный период у омикрон-штамма коронавируса короче, чем у его предшественников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки», — сказала Попова на заседании координационного штаба.

Ранее она отметила, что омикрон-штамм коронавируса на территории ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией.

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок выразил мнение в беседе с НСН, что в России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон».

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.