Попова заявила, что заболевший «омикроном» может стать заразным уже через сутки-двое
- РИА Новости
«Инкубационный период у «омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки», — сказала Попова на заседании координационного штаба.
Ранее она отметила, что омикрон-штамм коронавируса на территории ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией.
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок выразил мнение в беседе с НСН, что в России ожидается мощный, но кратковременный всплеск заболеваемости коронавирусом из-за штамма «омикрон».
Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.