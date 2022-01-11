Телефонные мошенники похитили у жителей Ямала более 170 млн рублей в 2021 году

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Объём ущерба, причинённого телефонными мошенниками жителям Ямала, превысил 170 млн рублей в 2021 году.
Телефонные мошенники похитили у жителей Ямала более 170 млн рублей в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Статистику совершённых в ЯНАО преступлений с использованием информационных технологий обнародовали в окружном УМВД во вторник, 11 января.

Согласно этим данным, количество таких хищений снизилось более чем на 20% по сравнению с 2020 годом. Более четверти таких преступлений было раскрыто — по этому показателю регион оказался первым в УрФО и третьим во всей стране.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, от которых пострадали 47 человек.

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