Телефонные мошенники похитили у жителей Ямала более 170 млн рублей в 2021 году
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
Статистику совершённых в ЯНАО преступлений с использованием информационных технологий обнародовали в окружном УМВД во вторник, 11 января.
Согласно этим данным, количество таких хищений снизилось более чем на 20% по сравнению с 2020 годом. Более четверти таких преступлений было раскрыто — по этому показателю регион оказался первым в УрФО и третьим во всей стране.
Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, от которых пострадали 47 человек.