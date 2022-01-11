«Лента» намерена восстановить сгоревший гипермаркет в Томске
- РИА Новости
Об этом пишет vtomske.ru.
О решении восстановить сгоревший магазин представитель «Ленты» сообщил 11 января.
«Параметры объекта, сроки его восстановления будут известны после проведения ряда экспертиз, которые проводят специалисты «Ленты», — сообщили в пресс-службе компании.
21 декабря в томском ТЦ «Лента» на улице Елизаровых произошёл пожар.
25 декабря стало известно, что ещё в одном гипермаркете «Лента», на улице Пушкина в Томске, также произошёл пожар.