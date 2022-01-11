В период праздников международный аэропорт Казани обслужил более 100 тысяч пассажиров

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В период новогодних праздников с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года международный аэропорт Казани обслужил 105 210 пассажиров.
В период праздников международный аэропорт Казани обслужил более 100 тысяч пассажиров
  • ©kazan.aero

Как сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу аэропорта, всего в столицу Татарстана за это время прилетело и улетело 470 рейсов.

В целом по России самыми популярными стали рейсы в Москву, Сочи, Краснодар, Симферополь и Минеральные Воды. В числе самых популярных международных направлений оказались  Хургада, Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Дубай и Анталья.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Симферополь в период новогодних праздников обслужил более 100 тыс. человек.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года его пассажиропоток вырос на 10%.

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