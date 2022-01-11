Удары по целям из миномётов «Тюльпан» нанесли артиллеристы в ходе учений в Северной Осетии

В Северной Осетии на полигоне Тарское расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» нанесли удары по заданным целям.

В учениях были задействованы артиллерийские соединения 58-й общевойсковой армии, передаёт ОТР.

Личный состав скрытно выдвинулся на позиции, провёл разведку с помощью беспилотника и после открыл огонь реактивными минами по командным пунктам и управлению систем ПВО условного противника. Стрельба велась на дальности до 20 км.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.