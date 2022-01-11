Удары по целям из миномётов «Тюльпан» нанесли артиллеристы в ходе учений в Северной Осетии

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В Северной Осетии на полигоне Тарское расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» нанесли удары по заданным целям.
Удары по целям из миномётов «Тюльпан» нанесли артиллеристы в ходе учений в Северной Осетии
  • РИА Новости

В учениях были задействованы артиллерийские соединения 58-й общевойсковой армии, передаёт ОТР.

Личный состав скрытно выдвинулся на позиции, провёл разведку с помощью беспилотника и после открыл огонь реактивными минами по командным пунктам и управлению систем ПВО условного противника. Стрельба велась на дальности до 20 км.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.

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