Удары по целям из миномётов «Тюльпан» нанесли артиллеристы в ходе учений в Северной Осетии
- РИА Новости
В учениях были задействованы артиллерийские соединения 58-й общевойсковой армии, передаёт ОТР.
Личный состав скрытно выдвинулся на позиции, провёл разведку с помощью беспилотника и после открыл огонь реактивными минами по командным пунктам и управлению систем ПВО условного противника. Стрельба велась на дальности до 20 км.
Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.