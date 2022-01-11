Профессор Дудова рассказала о последствиях снижения проходных баллов ЕГЭ

Снижение проходного балла ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет предоставляет возможность большему числу россиян получить высшее образование, но при этом страдает качество набора.

Об этом в беседе с URA.RU заявила член учёного совета ФИПИ, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, профессор Людмила Дудова.

«С одной стороны, мы решаем проблемы увеличения бюджетных мест для того, чтобы обеспечить получение бесплатного образования, а с другой стороны — заполняем места с более низкими баллами. То есть качество набора падает, и полагаю, что данная тенденция тревожная», — объяснила собеседница издания.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, впервые за десять лет в России снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджетное место.

В региональных вузах проходной балл на бюджетное место сократился с 67,5 в 2019 году до 66,9 в 2021 году.

Причиной называется рост числа бюджетных мест, за счёт чего на бюджет смогли поступить абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов.