Путин намерен обсудить на совещании с членами кабмина газификацию в регионах

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Президент России Владимир Путин намерен обсудить на совещании с членами кабмина 12 января газификацию в российских регионах.
Путин намерен обсудить на совещании с членами кабмина газификацию в регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом на эту тему выступит вице-премьер Александр Новак.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 13 тыс. домов получили топливо по программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово городского округа Чехов.

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