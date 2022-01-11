Путин намерен обсудить на совещании с членами кабмина газификацию в регионах

Президент России Владимир Путин намерен обсудить на совещании с членами кабмина 12 января газификацию в российских регионах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с докладом на эту тему выступит вице-премьер Александр Новак.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области 13 тыс. домов получили топливо по программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово городского округа Чехов.