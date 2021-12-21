В Краснодарском крае рассказали о планах по газификации на 2022 год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по газификации региона на 2022 год.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Несмотря на то что уровень газификации у нас выше, чем по стране, мы не снимаем с себя задачу по обеспечению топливом как можно большего числа жителей. Проблемными остаются предгорные труднодоступные районы. Именно на них мы и делаем упор. В 2022 году планируем газифицировать 27 населённых пунктов», — заявил Кондратьев.

По его словам, на строительство новых сетей из регионального бюджета запланировано выделить 430 млн рублей.

Среди крупных объектов — газопровод, который обеспечит газом посёлки Новый, Октябрьский и Красноармейский в Тимашевском районе. Его протяжённость должна составить почти 10 км.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во всех домах Московской области заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание.