Челябинская прокуратура проводит проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца
- РИА Новости
Сообщение о госпитализации младенца появилось в группах Копейска в социальных сетях.
«Прокуратурой области организована проверка обстоятельств и причин получения травм двухмесячным младенцем из многодетной семьи в Копейске», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В октябре следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.