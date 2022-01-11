Челябинская прокуратура проводит проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца

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В детскую поликлинику города Копейска поступил двухмесячный ребёнок с переломом руки, повреждением ноги и множественными синяками по всему телу.
Челябинская прокуратура проводит проверку сообщений о поступлении в больницу избитого младенца
  • РИА Новости

Сообщение о госпитализации младенца появилось в группах Копейска в социальных сетях.

«Прокуратурой области организована проверка обстоятельств и причин получения травм двухмесячным младенцем из  многодетной семьи в Копейске», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В октябре следственное управление СК России по Тюменской области организовало проверку после информации СМИ о том, что в школе одного из сёл под Тюменью была избита старшеклассница.

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