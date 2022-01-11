Краснов провёл встречу с генпрокурором Монголии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл двустороннюю встречу со своим коллегой из Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом, который прибыл для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 300-летию российской прокуратуры.

«На протяжении 100 лет дипломатических связей между нашими государствами взаимовыгодное сотрудничество укрепляется и развивается. Этому способствуют как личные контакты президентов двух стран, так и устойчивые деловые связи в различных сферах», — заявил Краснов.

Он также высоко оценил практическую реализацию соглашения о сотрудничестве между прокуратурами России и Монголии, которое было подписано в 2012 году.

Кроме того, Краснов предложил возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.

Как напомнил российский генпрокурор, у Монголии и России 3,5 тыс. км общей границы, которая протянулась через Алтай, Туву, Бурятию и Забайкальский край.

«Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с вами поддержке. В этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях», — сказал он.

Краснов заявил и о важности сосредоточения внимания на противодействии киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и нарушениям прав и интересов несовершеннолетних.

В течение вторника, 11 января, также состоятся двусторонние встречи Краснова с главами делегаций Ирана, Белиза, Палестины, Боснии и Герцеговины.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Краснов провёл встречу с главой Финансовой гвардии Италии Джузеппе Дзафараной.

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