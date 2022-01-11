Шойгу поручил внедрять в войска технологии искусственного интеллекта
- РИА Новости
Министр отметил важность продолжения оснащений войск новейшими системами разведки, навигации, связи и управления.
«Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», — заявил Шойгу.
Также глава Минобороны заявил, что необходимо в ходе боевой учёбы готовить «командиров с нешаблонным мышлением, способных принимать эффективные решения».
Ранее Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне.