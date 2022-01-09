Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что информационная война идёт на всех фронтах, по его словам, Москва не имеет права в ней проигрывать.

Об этом министр сказал телеканалу «Звезда».

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идёт на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — заявил Шойгу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости нарастить усилия по защите информационного пространства страны.