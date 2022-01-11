ФСБ задержала в Тверской области сторонника М.К.У. за подготовку терактов
- РИА Новости
«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Также была найдена его переписка с Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Возбуждено уголовное дело.
В декабре ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.
В ФСБ рассказали, что журналист, на которого планировалась атака, специализируется на материалах по украинской проблематике.