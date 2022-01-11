ФСБ задержала в Тверской области сторонника М.К.У. за подготовку терактов

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В Тверской области сторонника молодёжной неонацистской организации «М.К.У.» задержали за подготовку терактов. Об этом сообщает ФСБ.
ФСБ задержала в Тверской области сторонника М.К.У. за подготовку терактов
  • РИА Новости

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также была найдена его переписка с Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело.

В декабре ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста

В ФСБ рассказали, что журналист, на которого планировалась атака, специализируется на материалах по украинской проблематике.

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