ФСБ задержала в Тверской области сторонника М.К.У. за подготовку терактов

В Тверской области сторонника молодёжной неонацистской организации «М.К.У.» задержали за подготовку терактов. Об этом сообщает ФСБ.

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также была найдена его переписка с Красновым в Telegram и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело.

В декабре ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.

В ФСБ рассказали, что журналист, на которого планировалась атака, специализируется на материалах по украинской проблематике.