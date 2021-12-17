Сторонник украинской неонацистской группы планировал нападение на журналиста под Ростовом
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что был задержан гражданин России 1979 года рождения.
В сообщении говорится, что он готовил нападение по указанию главаря неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.» гражданина Украины Егора Краснова.
В ФСБ рассказали, что журналист, на которого планировалась атака, специализируется на материалах по украинской проблематике.
Дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.