Сторонник украинской неонацистской группы планировал нападение на журналиста под Ростовом

ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.», готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что был задержан гражданин России 1979 года рождения.

В сообщении говорится, что он готовил нападение по указанию главаря неонацистской радикальной молодёжной группировки «М.К.У.» гражданина Украины Егора Краснова.

В ФСБ рассказали, что журналист, на которого планировалась атака, специализируется на материалах по украинской проблематике.

Дома у задержанного изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.