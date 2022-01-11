Опрос: почти 75% россиян планируют в 2022 году путешествовать по России
«73% планируют путешествовать внутри России», — отмечается в исследовании.
Главными направлениями для зарубежных поездок в 2022 станут Турция, Египет и Италия.
Всего же путешествовать в 2022 году планируют 82% россиян.
Ранее стало известно, что более 270 тыс. туристов посетили Сочи в период зимних праздников.
Также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.