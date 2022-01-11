Опрос: почти 75% россиян планируют в 2022 году путешествовать по России

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В 2022 году почти три четверти россиян планируют путешествовать по России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Ozon Travel.

«73% планируют путешествовать внутри России», — отмечается в исследовании.

Главными направлениями для зарубежных поездок в 2022 станут Турция, Египет и Италия.

Всего же путешествовать в 2022 году планируют 82% россиян.

Ранее стало известно, что более 270 тыс. туристов посетили Сочи в период зимних праздников.

Также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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