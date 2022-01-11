Прокуратура начала проверку из-за систематических задержек рейсов авиакомпании S7
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«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка деятельности АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) по фактам систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов гражданам в воздушной перевозке в виду отсутствия свободных мест на борту (овербукинг)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации прокуратуры, в 2021 году S7 нарушила права не менее 30 пассажиров авиарейсов.
Ранее прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Петербурге. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».