Прокуратура начала проверку из-за систематических задержек рейсов авиакомпании S7

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку деятельности авиакомпании S7 Airlines по фактам систематических задержек авиарейсов.

«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка деятельности АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines) по фактам систематических задержек авиарейсов и неоднократных отказов гражданам в воздушной перевозке в виду отсутствия свободных мест на борту (овербукинг)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, в 2021 году S7 нарушила права не менее 30 пассажиров авиарейсов.

Ранее прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Петербурге. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».