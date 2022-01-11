Эксперт Шеин рекомендовал хранить наличные деньги в валюте

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При отсутствии планов покупки в рублях стоит хранить наличные деньги в валюте. Об этом заявил агентству «Прайм» начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

«Если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации», — рассказал Шеин.

Он также посоветовал выбирать для валютных инвестиций только доходные активы.

«В какой бы валюте вы не держали средства, они должны быть размещены в активах, приносящих доход. Иначе инфляция будет каждый день съедать ваши сбережения. А рост потребительских цен, как мы видим, может быть даже в США», — заключил Шеин.

По состоянию на 24 декабря международные резервы России составили $630,5 млрд.

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