В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 24 декабря составили $630,5 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 24 декабря составил $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост резервов произошёл преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года.