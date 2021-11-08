В Минфине рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года

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В Министерстве финансов России рассказали об объёме производстве золота за январь — сентябрь 2021 года.
В Минфине рассказали об объёме производства золота за январь — сентябрь 2021 года
  • Reuters

На сайте ведомства сообщается, что «производство золота в России за январь — сентябрь 2021 года составило 256,54 тонн (за январь — сентябрь 2020-го — 253,77 тонн), в том числе: добычного — 218,79 тонн (за январь — сентябрь 2020-го — 218,41 тонн), попутного — 12,55 тонн (за январь — сентябрь 2020-го — 12,67 тонн), вторичного — 25,20 тонн (за январь — сентябрь 2020-го — 22,69 тонн)».

Ранее стало известно, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Также в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 октября составили $623,2 млрд.

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