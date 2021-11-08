В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 октября составили $623,2 млрд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 29 октября составил $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд, или на 0,3%», — говорится в заявлении.

Отмечается, что увеличение произошло преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее стало известно, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.