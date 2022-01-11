На Кубани возбудили дело в отношении военнослужащих об осквернении памятника
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой человек в военной форме даёт пощёчину одной из скульптур памятника воинам, демонстрирует на скульптурах борцовские захваты и пинает ногами.
В декабре в городе Канске Красноярского края неизвестные испачкали краской памятник героям Советского Союза.
Власти Красноярского края взяли под контроль расследования инцидента.