На Кубани возбудили дело в отношении военнослужащих об осквернении памятника

Короткая ссылка
Управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении двух военнослужащих об осквернении памятника и оскорблении памяти защитников Отечества.
На Кубани возбудили дело в отношении военнослужащих об осквернении памятника
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой человек в военной форме даёт пощёчину одной из скульптур памятника воинам, демонстрирует на скульптурах борцовские захваты и пинает ногами.

В декабре в городе Канске Красноярского края неизвестные испачкали краской памятник героям Советского Союза.

Власти Красноярского края взяли под контроль расследования инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить