На Кубани возбудили дело в отношении военнослужащих об осквернении памятника

Управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении двух военнослужащих об осквернении памятника и оскорблении памяти защитников Отечества.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой человек в военной форме даёт пощёчину одной из скульптур памятника воинам, демонстрирует на скульптурах борцовские захваты и пинает ногами.

В декабре в городе Канске Красноярского края неизвестные испачкали краской памятник героям Советского Союза.

Власти Красноярского края взяли под контроль расследования инцидента.