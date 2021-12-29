Власти Красноярского края взяли под контроль инцидент с осквернением военного мемориала

В пресс-службе главы Красноярского края сообщили, что правоохранительные органы инициировали проверку по факту осквернения военного мемориала. Накануне в Канске неизвестные испачкали краской памятник героям Советского Союза.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства произошедшего и личности причастных. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение. Осквернение памятника героям войны — кощунственный и недопустимый акт, виновные должны понести наказание по всей строгости закона», — прокомментировали инцидент в пресс-службе губернатора.

Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.