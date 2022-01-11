В Роспотребнадзоре заявили, что от гриппа вакцинированы 46,6% населения России

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В России от гриппа вакцинированы более 68,1 млн человек или 46,6% населения страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре заявили, что от гриппа вакцинированы 46,6% населения России
  • globallookpress.com
  • © Ashraf Amra/Keystone Press Agency

«В Российской Федерации практически завершена прививочная кампания против гриппа. Всего в стране привито от гриппа более 68,1 млн человек, что составляет 46,6% от численности населения страны», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили снижение показателей заболеваемости ОРВИ в России в первую неделю 2022 года.

Отмечается, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 российских регионах. В конце декабря сообщалось о превышении соответствующих показателей в 58 регионах России.

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