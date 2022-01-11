В Роспотребнадзоре отметили снижение показателей заболеваемости ОРВИ в России в 2022 году

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали о снижении показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в первую неделю 2022 года.

«На первой неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась по сравнению с предыдущей (52-й) неделей 2021 года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 российских регионах.

В декабре сообщалось о превышении соответствующих показателей в 58 регионах России.