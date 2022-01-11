Психолог Искра рассказала, как помочь ребёнку вернуться в школьный режим после каникул

Психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра рассказала, как помочь ребёнку вернуться в школьный режим после каникул.

В беседе с ФАН она заявила, что идеальный вариант — когда родители заранее готовят детей к возобновлению учёбы. В таком случае достаточно за три дня до школы плавно выстраивать режим сна и распорядок дня.

Если заранее подготовить ребёнка не получилось, то можно попробовать смягчить этот переход.

«Основная помощь в этом случае — это увеличение физической нагрузки на свежем воздухе. Это снижает стресс и повышает адаптивные силы организма. Также хорошим вариантом станет любая творческая деятельность — она «проветривает» эмоции», — отметила Искра.

Если ребёнок с чем-то не справляется, то в такой адаптивный период нужно давать ему поблажки, добавила психолог.

«В целом независимо от периода учёбы важно работать над внутренней мотивацией ребёнка, чтобы ему самому было интересно добиваться какого-то результата», — заключила она.

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