В Минтруде рассказали о новом сервисе на портале «Работа в России»
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Об этом сообщает «Российская газета».
Сервис поможет проследить, как поменяется средняя зарплата соискателей на рынке труда после получения новых знаний и умений.
Создать систему оценки квалификации позволит мониторинг трудоустройства выпускников. Как напомнили в министерстве, с этого года запущена программа поддержки молодёжной занятости.
Некоторые категории граждан смогут бесплатно получить новые навыки — обучение предусмотрено за счёт средств федерального бюджета в рамках проекта «Содействие занятости».
Ранее экономист Никита Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию на рынке труда.