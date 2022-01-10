В Минтруде рассказали о новом сервисе на портале «Работа в России»

В Минтруде рассказали о новом сервисе «Биржа навыков» на портале «Работа в России».

Об этом сообщает «Российская газета».

Сервис поможет проследить, как поменяется средняя зарплата соискателей на рынке труда после получения новых знаний и умений.

Создать систему оценки квалификации позволит мониторинг трудоустройства выпускников. Как напомнили в министерстве, с этого года запущена программа поддержки молодёжной занятости.

Некоторые категории граждан смогут бесплатно получить новые навыки — обучение предусмотрено за счёт средств федерального бюджета в рамках проекта «Содействие занятости».

Ранее экономист Никита Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию на рынке труда.