Вице-президент РСТ Горин прокомментировал ситуацию с поездками в Европу

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с поездками в Европу.
Вице-президент РСТ Горин прокомментировал ситуацию с поездками в Европу
  • AP
  • © Karl Ritter

«То, что сдерживает развитие наших туристических поездок — это не регистрация наших вакцин. Как только произойдёт регистрация, количество поездок в Европу быстро будет восстанавливаться. Также должны быть восстановлены регулярные чартерные туристические рейсы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также есть страны, в которых по-прежнему действуют квоты, что мешает восстановлению доступных путешествий.

«До пандемии мы активно путешествовали по всему миру. Но пока поездки не восстановились», — отметил Горин.

Как добавил эксперт, в 2019 году из России выехали 14 млн организованных туристов, а за 2021 год эта цифра составила 7,7 млн.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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