В Удмуртии рассказали о раскрываемости преступлений в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Раскрываемость преступлений составила 53,3% против 49,8% годом ранее.
«Раскрываемость убийств составила 96,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, в том числе со смертельным исходом — 100%, изнасилований — 100%, разбойных нападений — 98,4%, грабежей — 87,5%», — цитирует сообщение прокуратуры izh.kp.ru.
Ранее власти Подмосковья заявили об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».