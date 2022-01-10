В Удмуртии рассказали о раскрываемости преступлений в 2021 году

В 2021 году в Удмуртии зарегистрировали 26 524 преступления, что на 5,5% меньше по сравнению с 2020 годом.

РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Раскрываемость преступлений составила 53,3% против 49,8% годом ранее. «Раскрываемость убийств составила 96,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, в том числе со смертельным исходом — 100%, изнасилований — 100%, разбойных нападений — 98,4%, грабежей — 87,5%», — цитирует сообщение прокуратуры izh.kp.ru. Ранее власти Подмосковья заявили об эффективности системы видеонаблюдения «Безопасный регион».